Georgia: 133 arresti per le manifestazioni contro legge su agenti stranieri, Parlamento sospende i lavori (2)

- Il disegno di legge è stato duramente criticato dall'opposizione, in quanto ritenuto un passo indietro nello sviluppo del processo democratico del Paese. La maggioranza di governo, pur avendo annunciato il ritiro del controverso disegno di legge, ha sottolineato il sostegno al testo "senza alcuna riserva". Attraverso una nota congiunta, Sogno georgiano e Potere al popolo hanno affermato che "la macchina della menzogna è riuscita a presentare il documento sotto una luce negativa e a ingannare parte dell'opinione pubblica". Le due formazioni politiche hanno fatto sapere che dopo che si attenuerà "la reazione emotiva", sarà spiegato meglio ai cittadini "ogni dettaglio" della legge contro gli agenti stranieri e la sua importanza per "garantire la trasparenza" in Georgia". Il disegno di legge, criticato dalle autorità europee, è stato osteggiato anche dalla presidente georgiana Salome Zurabishvili. "È chiaro che il progetto legislativo che è stato presentato, e sul quale ho dichiarato di voler porre il veto, è una legge che contraddice tutti i principi che l'Unione europea sostiene”, ha affermato la presidente georgiana. “La popolazione della Georgia sa che ci troviamo a un crocevia molto importante per il nostro futuro”, ha concluso la presidente georgiana. (Rum)