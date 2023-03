Energia: spagnola Naturgy realizzerà due progetti agrovoltaici in Puglia e Lazio da 200 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei anni dopo la vendita dei suoi asset di distribuzione, la spagnola Naturgy ha deciso di tornare in Italia per sviluppare diversi progetti agrovoltaici ed eolici. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'azienda ha comunicato di avere già in cantiere oltre 200 megawatt, nell'ambito del suo piano di investimenti in energia pulita, che quest'anno supererà i 1,7 miliardi di euro. Gli impianti saranno situati in Puglia e Lazio. Entrambi i progetti agrovoltaici, secondo l'azienda sono in una fase avanzata di sviluppo amministrativo e dovrebbero entrare in funzione nel 2025. Parallelamente allo sviluppo dei due impianti, Naturgy ha aperto un ufficio a Roma da cui coordinerà e promuoverà la realizzazione dei suoi investimenti. Il nuovo ufficio sarà diretto da Filippo Checcucci, country manager di Naturgy in Italia, con oltre un decennio di esperienza in diversi settori del gruppo. La società spagnola ha evidenziato come questo impegno in Italia conferma il suo "slancio" nello sviluppo del suo portafoglio internazionale di energie rinnovabili, dove ha già progetti in funzione o in fase di sviluppo, tra gli altri Paesi in Australia e negli Stati Uniti. (Spm)