Roma: fuori dalla scuola armato e in divisa, denunciato finto agente della penitenziaria

- Un uomo con indosso una divisa e armato di pistola, qualificatosi appartenente alla Polizia Penitenziaria, metteva in guardia le persone sulla presunta presenza di borseggiatori nelle vicinanze dell'istituto Comprensivo "Ladispoli 1" è stato segnalato da genitori agli agenti del commissariato di Ladispoli. I poliziotti, accertata l'identità dell'individuo, hanno effettuato diversi accertamenti, a seguito dei quali, è stata rinvenuta una pistola a gas full metal, imitazione della Beretta 92FS, una giacca della divisa in dotazione agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e un tesserino di riconoscimento del tutto simile per colori e foggia a quello in dotazione alle forze di polizia. La successiva perquisizione all'interno del veicolo in uso all'uomo ha consentito il rinvenimento di un'altra giacca della divisa della Polizia Penitenziaria e di un cinturone completo di fondina appartenente alla Polizia di Stato. L' uomo, un 32enne, con diversi precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per possesso di segni distintivi contraffatti e usurpazione di titoli e onori. Sono in corso i necessari approfondimenti, anche allo scopo di accertare la provenienza delle uniformi. (Rer)