Migranti: Calenda su Cutro, Piantedosi ha sbagliato, si deve dimettere

19 luglio 2021

- Il ministro dell'Interno Piantedosi "ha sbagliato veramente tutto, si deve dimettere. Non è il suo lavoro, l’ha detto lui. Fare il questore è diverso dal ministro". Queste le parole del leader di Azione e del Terzo polo, Carlo Calenda, ad “Agorà” su Rai3 parlando del naufragio a Cutro. "Le parole per un ministro non sono importanti, ma fondamentali. Il governo dovrebbe dire in modo trasparente cosa non ha funzionato”, ha aggiunto. Ora che sono al governo "hanno una responsabilità" e devono assumersela "non trincerandosi dietro a cose ovvie come la responsabilità degli scafisti" ma non perché "ci sia un dolo ma perché qualcosa non ha funzionato e questo non deve succedere più", ha spiegato Calenda.(Rin)