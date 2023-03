Cina: Xi, necessario ottimizzare risorse difesa per “vincere le guerre”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina deve ottimizzare il ricorso alla tecnologia, alle catene d’approvvigionamento e alle risorse della Difesa per “rafforzare le forze armate e vincere le guerre”. Lo ha dichiarato ieri il presidente cinese, Xi Jinping, durante un incontro tenuto con i rappresentanti dell’Esercito popolare di liberazione (Epl) e della polizia militare, nell’ambito dell’annuale sessione dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa della Cina. “È necessario rafforzare l'orientamento dell'industria della scienza e della tecnologia nel comparto della difesa per servire un esercito forte e vincere le guerre, innovare i modelli di sviluppo e migliorare la tenuta delle catene industriali e d’approvvigionamento”, ha dichiarato il presidente cinese, che ha dedicato particolare attenzione al tema dell’autosufficienza tecnologica. “È necessario incentivare l’innovazione nei settori della scienza e della tecnologia, costruire, gestire e fare buon uso dei laboratori nazionali” per accelerare l’autosufficienza in questi settori, ha concluso Xi. (Cip)