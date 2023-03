Cina: delegati “Due sessioni” propongono legislazione simile a Chips and Science Act Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dovrebbe promulgare una legge simile al Chips and Science Act adottato dagli Stati Uniti per incentivare l’autosufficienza tecnologica. È la proposta avanzata da Xie Shanghua, vicepresidente della Conferenza consultiva politica del popolo del Sichuan, all’Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa nazionale. Stando al progetto presentato da Xie alle “Due sessioni”, il governo dovrebbe richiedere agli attori dell’industria dei circuiti integrati di concentrarsi sulla produzione di nodi di processo avanzati a 7,5 e 3 nanometri, nonché di strumenti di software utili ad automatizzare la progettazione elettronica. L’autosufficienza tecnologica dovrebbe anche essere promossa tramite la nomina di “capi della catena di fornitura dei semiconduttori” per l’industria dei circuiti integrati, secondo una proposta avanzata da Wang Shengyang, delegato di Shanghai alla Conferenza consultiva politica del popolo cinese. (Cip)