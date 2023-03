Georgia: Renzi, sono giorni complicati per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giorni complicati in Georgia. Anche in Georgia, diciamo più correttamente. Ma vedere questa donna che sventola la bandiera europea contro chi la vorrebbe ridurre al silenzio è una immagine potente e bella. Sono d’accordo con Mattia Feltri, oggi, su 'la Stampa': in Italia nessuno ha mai sventolato la bandiera europea con tanta forza e orgoglio. Che quella donna sia una fonte di ispirazione e uno stimolo anche per tutti noi". Lo afferma, nella Enews, il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)