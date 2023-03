Taiwan: Isole Matsu, Commissione comunicazioni accusa navi cinesi di aver reciso cavi internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per le comunicazioni di Taiwan ha accusato due navi cinesi di aver reciso i cavi sottomarini che garantiscono l’accesso alla rete internet alle Isole Matsu, amministrate da Taipei. Sulla base dei dati forniti dal servizio di telecomunicazioni di Taiwan, la Commissione ritiene che i cavi siano stati recisi da due pescherecci, rispettivamente il 2 e il 6 febbraio scorsi, con conseguenti disagi per i 14 mila abitanti delle Isole e per l’industria turistica. I dati della compagnia taiwanese Chunghwa Telecom hanno evidenziato che i cavi sono stati tagliati 27 volte negli ultimi cinque anni, nonostante siano avvolti da un rivestimento d’acciaio. Benché il governo di Taipei abbia chiarito che non esistono prove dirette ad incolpare la Cina dell’incidente, Su Tzu-yun, esperto di difesa presso il think tank taiwanese Institute for National Defense and Security Research non esclude che sia stato un atto “deliberato”. (Cip)