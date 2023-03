Taiwan: nuova sortita della Cina con 11 aerei e 4 navi da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha dispiegato 11 aerei e quattro navi da guerra nei pressi di Taiwan nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Difesa dell’isola su Twitter, precisando che cinque velivoli hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto, convenzionalmente adottata come confine non ufficiale con la Cina. L’isola ha risposto schierando navi, aerei e i suoi sistemi missilistici terrestri. Stando a quanto riferito dal dicastero, le sortite dell’Aeronautica militare cinese nell’Adiz di Taiwan sono aumentate di oltre il 60 per cento a febbraio rispetto allo stesso periodo nel 2022. I dati divulgati dal dicastero parlano di 113 velivoli militari rilevati il mese scorso, un aumento del 61,4 per cento e del 182,5 per cento rispetto agli stessi periodi nel 2022 e 2021. (segue) (Cip)