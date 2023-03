Taiwan: premier Chen, quarantena per casi lievi Covid sarà revocata il 20 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli abitanti di Taiwan affetti da Covid-19 in forma lieve non dovranno più osservare l’obbligo di quarantena dal 20 marzo prossimo. Lo ha annunciato oggi il primo ministro, Chen Chien-jen, aggiungendo che i soggetti interessati dovranno comunque monitorare autonomamente le loro condizioni di salute fino a un massimo di 10 giorni. L’allentamento delle restrizioni arriva dopo la revoca dell’obbligo di mascherina negli spazi chiusi disposta dal Centro di comando epidemico (Cecc) il 20 febbraio scorso. Il dispositivo di protezione deve comunque essere indossato sui mezzi di trasporto pubblico, negli ospedali e nei centri di assistenza. L’uso delle mascherine nelle strutture scolastiche è diventato facoltativo dal 6 marzo. A partire dal 20 febbraio, le autorità dell’isola hanno revocato anche le restrizioni anti-Covid per i viaggiatori provenienti da Hong Kong e Macao, considerato il miglioramento del quadro epidemico. (Cip)