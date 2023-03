Trasporto aereo: Algeria, compagnia di bandiera discute lancio di nuovi voli in Senegal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della compagnia aerea statale algerina, Air Algérie, si è recata in Senegal per discutere il collegamento dei voli diretti tra gli aeroporti di Algeri e Dakar con altri voli. Lo ha reso noto la stessa compagnia in una nota, affermando che i membri della delegazione hanno incontrato le controparti senegalesi presso la sede di Air Senegal per parlare delle modalità per lanciare nuovi voli dal Senegal verso diverse destinazioni internazionali attraverso l'aeroporto di Algeri.(Ala)