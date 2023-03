Energia: Enel firma accordo per la cessione delle sue attività in Romania a Ppc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel S.p.A. ha sottoscritto un accordo per la cessione alla società greca Public Power Corporation S.A. (Ppc) di tutte le partecipazioni detenute dal Gruppo Enel in Romania. Lo riferisce una nota diramata da Enel. L’accordo prevede che Ppc verserà un corrispettivo complessivo di circa 1.260 milioni di euro, corrispondenti a circa 1.900 milioni di euro in termini di enterprise value (riferito al 100 per cento). Inoltre, il corrispettivo totale è soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni e a un meccanismo di earn-out concernente un eventuale pagamento aggiuntivo basato sul futuro valore del business retail. “La cessione di tutte le nostre attività in Romania è un ulteriore passo in avanti nell’attuazione del piano di dismissioni annunciato in occasione della presentazione del Piano Strategico 2023-2025 di Enel”, ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Enel, Francesco Starace. “Siamo orgogliosi dei risultati che siamo riusciti a raggiungere dal nostro ingresso nel Paese nel 2005 e riconosciamo l’impegno e la dedizione delle nostre colleghe e colleghi, che ci hanno consentito di diventare uno dei principali operatori energetici integrati della Romania. Siamo convinti che un player internazionale di primo piano quale Ppc saprà proseguire con successo il lavoro avviato”, ha aggiunto. (segue) (Com)