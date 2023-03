Ucraina: Energoatom, centrale di Zaporizhzhia scollegata dalla rete dopo attacchi missilistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa degli attacchi missilistici russi effettuate questa notte, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata scollegata dalla rete elettrica dell'Ucraina. Lo ha affermato su Telegram l'ufficio stampa di Energoatom, azienda ucraina che si occupa della gestione delle centrali nucleari. I reattori delle unità 5 e 6 sono in fase di raffreddamento mentre sono stati attivati 18 generatori a motore diesel. "Abbiamo carburante sufficiente per 10 giorni. Il conto alla rovescia è iniziato. Se durante questo periodo non sarà possibile collegare la centrale alla rete, potrebbe verificarsi un incidente con conseguenze a livello di radiazioni (potenzialmente pericoloso) per tutto il mondo", ha osservato la società. Energoatom ha aggiunto che tutte le centrali nucleari sul territorio controllato dall'Ucraina operano a potenza limitata a causa della minaccia di attacchi missilistici. (Kiu)