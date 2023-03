Regno Unito: commissaria Ue Johansson, legge su immigrazione "viola diritto internazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea per gli Affari Interni Ylva Johansson ha dichiarato che la nuova legge britannica sull'immigrazione "va contro" le norme internazionali sui diritti umani. Riporta la notizia il quotidiano "The Guardian". Johansson ha avvertito personalmente la ministra degli Interni britannica Suella Braverman che la nuova proposta di legge viola il diritto internazionale, riaccendendo così potenzialmente le ostilità tra Regno Unito e Unione europea. Sunak ha affermato che fermare la crisi è una delle sue massime priorità, mentre Braverman ha ripetutamente insistito sul fatto che la nuova legge non viola la legislazione europea sui diritti umani. (Rel)