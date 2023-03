Sardegna: rifiuti, in Consiglio regionale provvedimento per il riavvio impianti Tossilo.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione è pronta ad nuovo intervento normativo che consenta alla società Tossilo spa di far ripartire l’impianto di compostaggio di Macomer, indispensabile per lo smaltimento dei rifiuti organici prodotti nel centro e nord Sardegna. E’ quanto emerso dalla seduta congiunta delle commissioni “Governo del territorio” e “Attività produttive” con le audizioni degli assessori regionali all’Industria, Ambiente e Lavoro (Anita Pili, Marco Porcu ed Ada Lai), il commissario del Consorzio industriale di Macomer Mario Zacchino, l’amministratore delegato di Tossilo Antonio Delitala, l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, i sindaci di Macomer (Antonio Succu), di Borore (Tore Ghisu) e di Silanus (Giampietro Arca). La situazione del polo dei rifiuti di Macomer è chiara: il progetto per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione per lo smaltimento della frazione secca indifferenziata è a buon punto. L’opera dovrebbe essere conclusa nel giro di qualche mese. (segue) (Rsc)