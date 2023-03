Sardegna: rifiuti, in Consiglio regionale provvedimento per il riavvio impianti Tossilo. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, occorre far ripartire l’impianto di compostaggio dei rifiuti organici per evitare il ripetersi dell’emergenza registrata la scorsa estate con l’arrivo dei turisti e l’aumento dei conferimenti da parte dei comuni. Per il riavvio dell’impianto servono circa 150mila euro, soldi che la società Tossilo Spa non ha attualmente in cassa. Risorse in arrivo, questa è la soluzione individuata, attraverso un emendamento al collegato alla manovra finanziaria che nelle prossime settimane sarà all’attenzione del Consiglio regionale. Per il varo del provvedimento servono però numeri certi sulla situazione debitoria della società e sui passi amministrativi necessari al riavvio degli impianti. Una documentazione dettagliata sarà trasmessa nei prossimi giorni dai vertici della Tossilo spa e dal Consorzio industriale di Macomer agli assessorati competenti. Intanto sono stati già messi in sicurezza i 28 dipendenti rimasti senza stipendio per alcuni mesi. Nella scorsa manovra finanziaria è stato stanziato un milione di euro destinato al ristoro dei lavoratori. Per 12 di loro, in distacco presso i comuni di Borore e Macomer, le procedure per il pagamento degli arretrati sono state già avviate, per gli altri sarà necessario un percorso analogo. (segue) (Rsc)