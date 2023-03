Sardegna: rifiuti, in Consiglio regionale provvedimento per il riavvio impianti Tossilo. (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari dell’assessorato al Lavoro hanno assicurato che nella prossima seduta della Giunta regionale sarà deliberato il trasferimento delle risorse al Centro di programmazione regionale che provvederà a stipulare le convenzioni con i Comuni per il distacco dei lavoratori. Resta da capire come far entrare a regime il polo dei rifiuti di Macomer una volta ultimato il termovalorizzatore. Sul tavolo ci sono i debiti accumulati dalla società Tossilo Spa dopo la dismissione del vecchio inceneritore (si parla di circa 9 milioni di euro). Difficile pensare a una ripartenza senza prima aver saldato le pendenze con i fornitori, circa 30 aziende che vantano crediti cospicui nei confronti della società. Anche in questo caso si cerca una soluzione (prestito ponte, garanzia sul debito) che eviti rilievi da parte dell’Unione Europea. Una volta ripreso il ciclo dei rifiuti, la società potrà contare sui ricavi dello smaltimento e andare avanti in piena autonomia. (Rsc)