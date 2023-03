Siria: inviato Onu Pedersen invita le parti ad adottare una logica "di compromesso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti coinvolte nel conflitto in Siria devono adottare una logica di “compromesso” per superare la crisi. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, in una conferenza stampa a Ginevra. "Se tutti, e dico proprio tutti, possono considerare un compromesso rispetto alle posizioni precedenti, tutti saranno vincitori", ha spiegato Pedersen, secondo quanto riferito dal quotidiano “Al Khaleej”. "All'indomani del terremoto, abbiamo assistito a misure umanitarie adottate da tutte le parti che hanno superato le posizioni precedenti, anche se solo temporaneamente", ha affermato l’inviato Onu, parlando degli aiuti ricevuti in seguito al doppio sisma che ha colpito il nord del Paese il 6 febbraio. Un mese fa, ha sottolineato Pedersen, “non è stato possibile aprire nuovi valichi di frontiera o allentare le sanzioni”, eppure “su questi due punti ci sono stati progressi”. “Abbiamo bisogno che la stessa logica che è stata applicata sul fronte umanitario sia ora applicata a livello politico”, ha chiesto. "Siamo sinceri, la guerra in Ucraina e il suo impatto non ci aiutano a facilitare la ricerca di una soluzione. Ma come ho detto, lo status quo non è accettabile. Dobbiamo andare avanti", ha aggiunto Pedersen, sottolineando come “tutte le parti debbano essere disposte a scendere a compromessi”. (Lib)