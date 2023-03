Nepal: in corso l’elezione del presidente della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poudel, 78 anni, ex presidente della Camera dei rappresentanti, è esponente del Congresso nepalese (Nc) ed è sostenuto anche dal Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc) del primo ministro Pushpa Kamal Dahal e da altre sette forze politiche: Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us), Partito socialista del popolo (Pspn o Jsp), Partito socialista democratico (Lsp), Partito dell’opinione pubblica (Jp), Partito della libertà del popolo (Nup), Fronte nazionale del popolo (Rj) e Partito socialista del Nepal (Nsp). Quest’ultimo (nato per scissione dal Partito socialista del popolo) si è presentato alle ultime elezioni col Centro maoista ottenendo due dei 32 seggi complessivi e formando successivamente un gruppo parlamentare a sé. Nembang, 70 anni, ex presidente dell’Assemblea costituente, è il candidato del Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml). Due forze politiche non si sono ancora espresse: il Partito nazionale democratico (Rpp) e il Partito nazionale indipendente (Rsp). (segue) (Inn)