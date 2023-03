Nepal: in corso l’elezione del presidente della Repubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle candidature alla presidenza si è rotta l’alleanza tra il Centro maoista e l’Uml che aveva fatto nascere il governo Dahal poco più di due mesi fa, dopo le elezioni politiche del 20 novembre: i due partiti comunisti erano il perno della coalizione, composta anche da altre cinque forze politiche minori. Il premier ha spiegato la scelta di sostenere il candidato del Congresso in nome del consenso nazionale, dato che su Poudel c’è un’ampia convergenza. In seguito alla decisione, dapprima l’Rpp e poi anche l’Uml hanno lasciato il governo. L’Rsp lo aveva già lasciato precedentemente per altri motivi, pur mantenendo l’appoggio esterno. I nove partiti che sostengono la candidatura di Poudel dovrebbero costituire la prossima coalizione di governo. (segue) (Inn)