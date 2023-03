Nepal: in corso l’elezione del presidente della Repubblica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo esecutivo dovrebbe formarsi dopo l’elezione del presidente, con una maggioranza imperniata sull’alleanza tra il Centro maoista e il Congresso. I due partiti erano già stati alleati nella seconda parte della precedente legislatura, dopo che i maoisti avevano ritirato l’appoggio all’esecutivo del leader marxista-leninista, Khadga Prasad Sharma Oli, e dato il loro sostegno al governo di Sher Bahadur Deuba, leader del Congresso. Per ora Dahal è in carica alla guida di una squadra ristretta di ministri. Mentre sono in corso le trattative per la formazione del nuovo governo, a complicare le vicende politiche si è aggiunto il fatto che la Corte suprema ha ammesso due istanze per l’apertura di un’inchiesta contro Dahal per il suo ruolo nella guerra civile combattuta dal 1996 al 2006, iniziata con la rivolta maoista per rovesciare la monarchia e conclusasi con quasi 17 mila morti. (Inn)