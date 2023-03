Italia-Corea del Sud: Ico Migliore guest Ambassador agli Italian Design Days (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 marzo aprirà gli Italian Design Days a Seoul il Design Ambassador 2023 Ico Migliore, creatore di alcuni tra i più rinomati progetti museali, di branding e di spazi narrativi, che parlerà della luce come materia tangibile: “Non dobbiamo progettare solo per la vista, ma per le orecchie e per la voce. La luce è entità visibile e materia da ascoltare. La musicalità degli spazi e degli oggetti, la loro armonia è fatta di ascolto e dialogo.” Ico Migliore é architetto co-fondatore con Mara Servetto di Migliore+Servetto e tre volte vincitore del Premio Compasso d’Oro, professore al Politecnico di Milano e Chair Professor alla Dongseo University di Busan. Tra i relatori della prima giornata ci saranno anche il Prof. Juyoung Chang, professoressa associata presso la Dongseo University Graduate School of Design e direttrice dell'Asia Design Center for Future. Inoltre, Jina Yu la giovane vincitrice del concorso di design, organizzato per l’occasione assieme alla Dongseo University, presenterà le sue idee e prospettive sulle sfide del design del futuro. (segue) (Com)