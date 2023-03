Italia-Corea del Sud: Ico Migliore guest Ambassador agli Italian Design Days (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo appuntamento degli “Italian Design Days” dal titolo: “The New Renaissance of Italian design: synergy and contamination between innovation and culture” sarà incentrato sull’influenza ed espansione di diverse discipline nel mondo del design di interni. All’evento, oltre all’architetto Migliore, parteciperanno anche diverse personalità di brand del made in Italy, sinonimi di eleganza e qualità, tra cui Luigi Maramotti, Chairman di Max Mara, e Paolo Pininfarina, Chairman e Ceo di Pininfarina. Inoltre anche Yiyun Kang, artista e professoressa del Kaist, parteciperà al dibattito. I nostri ospiti dialogheranno sul significato del design oggi e della sua capacità di rispondere ai bisogni sociali, con l’obiettivo di riflettere sulla trasversalità del design italiano, che vive un nuovo rinascimento grazie alla contaminazione di discipline, culture e contesti diversi. Gli Italian Design Days saranno infine l’occasione per presentare in anteprima le principali novità del Salone del Mobile 2023 (17-23 aprile 2023) e di Euroluce (Milano, 18-23 aprile 2023), le due più importanti fiere di arredamento e design italiane e tra i più importanti appuntamenti mondiali del settore. (segue) (Com)