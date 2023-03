Lavoro: Calderone, nuovo sussidio aiuterà le famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La definizione di occupabile - non disabile, senza figli minori, né over 60 - ad alcuni sembra limitante: "Al contrario, ci permetterà di capire chi è davvero nel bisogno. La relazione tecnica alla manovra individua 404 mila occupabili, ma ben 300 mila - il 75 per cento - sono singoli. Questa platea va messa subito in grado di attivarsi. E lo faremo intervenendo sul punto debole del Reddito: la presa in carico. Ben 600 mila persone che ricevono il sussidio non sono mai passate per un Centro per l'impiego". La ministra osserva infine che "chi richiede il nuovo sussidio dovrà necessariamente iscriversi e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale: il primo passaggio non l'ultimo per ottenere il sostegno economico. In quel momento avviene la presa in carico. Poi il sistema, in automatico, invia il soggetto al Centro per l'impiego oppure all'assistenza sociale dei Comuni e del Terzo Settore". "Ma i vasi - conclude Calderone - sono comunicanti e le destinazioni invertibili: un giovane padre di famiglia con figli piccoli potrà essere avviato al lavoro, dopo un periodo di sostegno, e un single non in grado di lavorare indirizzato all'assistenza". (Rin)