Inflazione: Freni, bene Visco, cautela su annunci

- Il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, in una intervista al "Corriere della Sera" dice che ha fatto bene il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a prendersela con la Bce che parla di prolungati aumenti dei tassi: "Sì. La politica monetaria deve muoversi con molta prudenza". "Lo scenario geopolitico - osserva Freni - resta incerto e quindi bisogna dosare bene i rialzi dei tassi per evitare effetti indesiderati. Visco ha ragione anche a chiedere cautela sugli annunci, perché l'inflazione e i mercati si nutrono anche di aspettative". L'inflazione però è ancora alta, come ha sottolineato il governatore della Fed, la banca centrale Usa, Jerome Powell: "Sì, ma se è vero che le politiche monetarie della Bce e della Fed si muovono spesso in sincronia, in questo caso le sottostanti dell'inflazione sono diverse. Quindi servono scelte differenti sui tassi. In Europa, e ancor di più in Italia, la componente volatile dell'inflazione, legata all'energia, conta tantissimo, negli Usa pochissimo". II governo sta preparando il Def: "Non credo ci saranno conseguenze forti. Grazie alla straordinaria capacità dimostrata degli uffici del Mef che gestiscono il debito, il rialzo dei tassi è ampiamente assorbito, anche in considerazione della vita residua media del nostro debito che è salita a 7-8 anni. Detto questo, avere i conti in ordine resta prioritario. Anche sulla crescita sono ottimista. Le nostre imprese hanno dimostrato capacità non comuni di innovazione e sviluppo, spesso superiori a quelle degli altri Paesi europei", ha concluso Freni. (Rin)