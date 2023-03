Croazia: Istituto statistica, a gennaio consumi +1,1 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Croazia i consumi al dettaglio a gennaio 2023 sono aumentati dell'1,1 per cento in termini reali su base annua, dopo il calo registrato a dicembre 2022. Lo dice il rapporto dell'Istituto di statistica nazionale (Dzs), secondo cui il consumo a gennaio è aumentato dello 0,3 percento rispetto al mese precedente, mentre rispetto al gennaio dello scorso anno è aumentato dell'1,1 per cento. I consumi sono di nuovo in ascesa dopo essere diminuiti dello 0,8 per cento a dicembre. Secondo il rapporto, il ritorno a un trend positivo è segnalato inoltre dagli indicatori di fiducia dei consumatori che a febbraio hanno registrato un miglioramento rispetto a gennaio. La variazione reale positiva di gennaio è anche il risultato di un lieve allentamento delle pressioni inflazionistiche insieme a un mercato del lavoro relativamente resiliente e ai risparmi accumulati nei periodi precedenti. (Seb)