- Le reclute delle Forze armate della Germania (Bundeswehr) sono aumentate nel 2022 del 12 per cento su base annua, per un totale di 18.775. È quanto comunicato dal ministero della Difesa tedesco. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, le cifre rimangono inferiori ai livelli precedenti alla pandemia di Covid-19. Nel 2019, ad arruolarsi nella Bundeswehr furono infatti in 20.170. (Geb)