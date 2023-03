Auto: Stellantis realizzerà sito di produzione in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis realizzerà un sito di produzione in Sudafrica che dovrà essere pronto entro il 2025. Lo ha annunciato il gruppo franco-italiano, spiegando di aver firmato un protocollo d'accordo con il dipartimento sudafricano del Commercio, dell'industria e della concorrenza. Nell'ambito del piano strategico ribattezzato Dare Forward, Stellantis prevede di vendere un milione di veicoli in Africa e in Medio Oriente entro il 2030. Il nuovo sito si occuperà degli approvvigionamenti del mercato locale ed esporterà nella regione.(Frp)