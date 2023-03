Roma: casa in fiamme a Pietralata, pompieri sventano esplosione bombole gpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco del distaccamento Nomentano sono dovuti intervenire in via di Pietralata, al civico 492 per l'incendio di un'abitazione abbandonata di circa 150 metri quadrati. Le fiamme hanno avvolto completamente l'interno di due stanze di un manufatto sviluppato su due livelli, lo stesso occupato spesso da senza tetto. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma il rischio esplosione è stato elevato dato che sono state trovate numerose bombole di Gpl. Sul posto anche gli operatori del 118 e gli agenti di polizia di stato e polizia di Roma Capitale. (Rer)