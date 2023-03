Regno Unito: Johnson ha "avvertito in privato" Dominic Raab sulla sua condotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro Boris Johnson aveva avvertito in privato Dominic Raab della sua condotta quando quest'ultimo ha ricoperto diversi incarichi di gabinetto sotto la guida di Johnson. Secondo quanto riporta il quotidiano "The Independent"; l'ex premier avrebbe inoltre fornito prove ad Adam Tolley, l'avvocato che sta esaminando una serie di denunce formali presentate da alti funzionari pubblici contro Raab. La settimana scorsa Raab è stato interrogato da Tolley riguardo le accuse, indicando che l'inchiesta ufficiale potrebbe presto volgere al termine. Raab ha sempre negato le accuse di bullismo e ha insistito sul fatto di essersi "comportato in modo professionale per tutto il tempo", ma ha anche detto che si sarebbe dimesso se le accuse sul suo conto fossero state accolte.(Rel)