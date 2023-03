Migranti: Renzi, oggi a Cutro una passerella mediatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un'intervista ad "Avvenire" dice che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, "in Aula non ha spiegato un punto fondamentale: se la Guardia di Finanza esce e poi rientra perché il mare è pericoloso, perché in quel preciso momento le autorità non danno ordine alla Guardia Costiera di uscire per salvare i migranti? Come ho detto in Senato, l'identità italiana ci impone di salvare le persone. E questo non è accaduto". "E poi - aggiunge - come si può dire che i genitori non devono mettere i propri figli su una barca? In Afghanistan una mamma non dovrebbe cercare di dare un futuro alla figlia a cui, anche per colpa dell'Occidente, sono state negate istruzione e libertà? Meloni e Salvini potevano stare in aula anziché rincorrere la passerella mediatica del Cdm a Cutro". Emergono distinzioni sulla linea da seguire fra esponenti di Fdl e leghisti: "Meloni scopre sempre di più che fra il blocco navale e il fare c'è di mezzo la realtà del governare". (segue) (Rin)