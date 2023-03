Usa: voto bipartisan del Senato boccia riforma codice penale del Distretto di Columbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato con una maggioranza bipartisan un provvedimento che blocca l'entrata in vigore della riforma del codice penale del Distretto di Columbia (Dc). Il voto, che ha visto 33 senatori democratici schierarsi a fianco della minoranza repubblicana, segna la prima bocciatura da parte del Senato di un disegno di legge del Distretto da più di trent'anni a questa parte. Contro la riforma del codice ha votato anche il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva già anticipato nei giorni scorsi che non si sarebbe opposto a una bocciatura del codice penale del Distretto di Columbia da parte del Senato. La riforma del codice, approvata all'unanimità dal Consiglio cittadino di Dc lo scorso gennaio, ha suscitato dure critiche da parte dei Repubblicani e di diversi esponenti democratici, principalmente a causa di una sensibile riduzione delle pene previste per diverse fattispecie di reato violento, incluse le sottrazioni di veicoli ai conducenti, ormai divenute un'epidemia in diverse grandi città statunitensi. (Was)