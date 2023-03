Giappone: Pil cresciuto soltanto dello 0,1 per cento nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Giappone ha registrato una crescita di appena lo 0,1 per cento nel quarto trimestre del 2022, secondo i nuovi dati pubblicati oggi dal governo di quel Paese. Si tratta di un dato inferiore di mezzo punto percentuale alle stime preliminari del governo giapponese, e che annulla la crescita su base trimestrale. La spesa in conto capitale è calata dello 0,5 per cento nello stesso periodo. La domanda interna ha eroso dello 0,3 per cento le stime di crescita iniziali del governo. (segue) (Git)