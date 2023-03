Giappone: Camera bassa approva nomina Ueda a governatore banca centrale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Ueda suonano come una rassicurazione alla maggioranza conservatrice giapponese, che si oppone all'abbandono della politica monetaria espansiva nel timore di gravi ricadute sulla già debole crescita economica del Giappone. Commentando la decennale leadership del governatore uscente della BoJ Haruhiko Kuroda, Ueno ha dichiarato che la stagione di alleggerimento quantitativo è stata "inevitabile": "Credo che all'inizio la BoJ abbia intrapreso l'alleggerimento quantitativo e qualitativo aspettandosi che avrebbe raggiunto in breve tempo (l'obiettivo dell'inflazione al) 2 per cento. (...) Tuttavia, una serie di shock esterni hanno allontanato tale obiettivo", ha dichiarato il funzionario. Ueda ha anche commentato lo stato di debolezza dello yen, sostenendo che su di esso abbia influito in misura determinante il drastico aumento dei tassi effettuato dalla Federal Reserve statunitense a partire dallo scorso anno. (Git)