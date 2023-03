Ucraina: Zelensky esclude confronto con Putin, "non mantiene la parola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ribadito nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cnn" che il suo governo non negozierà con la Russia sino a quando le forze di quel Paese rimarranno sul territorio ucraino, e che non intende confrontarsi personalmente con l'omologo russo Vladimir Putin. "Non abbiamo nulla di cui discutere con il presidente della Federazione Russa, perché non mantiene la sua parola", ha dichiarato Zelensky. "Non nutriamo nessuna fiducia nei suoi confronti. La Russia dovrebbe lasciare il nostro territorio. Dopodiché, saremo felici di ricorrere ai mezzi diplomatici", ha detto il presidente ucraino. (Was)