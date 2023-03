Usa: JpMorgan fa causa all'ex dirigente Staley per i rapporti con Jeffrey Epstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- JpMorgan Chase & Co. ha intentato causa contro il suo ex dirigente e cofondatore delle attività di equities del gruppo, Jes Staley, per i rapporti di quest'ultimo con l'imprenditore Jeffrey Epstein. La multinazionale di servizi finanziari statunitense ha identificato Staley come il "potente dirigente finanziario" accusato di violenza sessuale in una causa intentata contro la banca. La causa è stata intentata contro JpMorgan da una donna anonima lo scorso anno: quest'ultima ha accusato JpMorgan di aver assistito le attività di sfruttamento e traffico sessuale di Epstein, consentendo a quest'ultimo di restare cliente della banca e aiutandolo a trasferire pagamenti alle vittime per tentare di comprarne il silenzio. Nella sua azione legale contro la banca, la donna afferma che "un amico di Epstein" la violentò; le presunta vittima ha però rifiutato di fare pubblicamente il nome dell'aggressore per paura di ritorsioni. Epstein, noto in vita per i suoi rapporti personali con figure di primo piano della politica e della finanza, è morto in carcere a New York in circostanze sospette nel 2019, dopo essere stato arrestato con l'accusa di traffico sessuale. (Was)