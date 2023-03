© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dei Repubblicani al Senato federale Usa, Mitch McConnell, è stato ricoverato in ospedale nella serata di ieri dopo una caduta. Lo ha reso noto il portavoce del senatore tramite una nota. "Questa sera il leader McConnell è inciampato in un albergo di Washington durante una cena privata. E' stato ricoverato in ospedale dove sta ricevendo assistenza sanitaria", afferma la nota. (Was)