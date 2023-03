Malesia-Singapore: Kuala Lumpur vuole rilanciare il progetto dell'alta velocità ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha segnalato la volontà di rilanciare il progetto del collegamento ferroviario veloce con Singapore, annunciando di essere pronto a valutare le proposte presentate dalle aziende. Il ministro dei Trasporti, Anthony Loke, ha dichiarato ieri che il governo non ha assunto una decisione specifica in merito al rilancio del progetto, ma per ora non intende archiviarlo. "Il primo ministro mi ha chiesto di parlarne e di recepire le proposte del settore privato, se non prevedono il finanziamento del governo", ha dichiarato il ministro a margine di una conferenza alla borsa valori della Malesia. Loke ha aggiunto che "non esistono scadenze, perché l'accordo bilaterale tra Malesia e Singapore è stato cancellato dal precedente governo (del primo ministro) Muhyiddin Yassin. (...) Non c'è urgenza di raggiungere alcuna pietra miliare". Malesia e Singapore hanno concordato di archiviare il progetto infrastrutturale congiunto per una linea ferroviaria ad alta velocità il primo gennaio 2021. La decisione è costata a Kuala Lumpur una penale di 70,8 milioni di dollari. (Fim)