Vietnam: esportazioni in calo del 10 per cento nel primo bimestre

- Le esportazioni del Vietnam, uno tra i principali hub manifatturieri del Sud-est asiatico, hanno registrato una contrazione del 10 per cento su base annua nei primi due mesi del 2023, per effetto del progressivo calo della domanda globale. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal governo del Paese. Secondo il Dipartimento delle dogane, a gennaio e febbraio le esportazioni del Vietnam sono ammontate a 49,94 miliardi di dollari, gravate dal calo delle spedizioni di merci tessili, calzature ed elettronica. Nello stesso periodo le importazioni sono calate del 16,7 per cento annuo a 46,20 miliardi di dollari. (Fim)