Ucraina-Georgia: Zelensky, ringrazia manifestanti Tbilisi per sostegno a Kiev

- Il presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato i manifestanti georgiani per il loro sostegno all'Ucraina durante le proteste in corso nella capitale Tbilisi contro la legge che prevede la creazione di un registro degli "agenti di influenza straniera” e "il coinvolgimento diretto dello Stato in diversi processi relativi ai privilegi concessi a persone fisiche o giuridiche che ricevono finanziamenti stranieri". Il presidente ucraino, nel suo videomessaggio serale, ha osservato che i georgiani spiegano bandiere ucraine e suonano l'inno nazionale ucraino durante le manifestazioni. "Voglio ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno tenuto bandiere ucraine nelle piazze e nelle strade della Georgia. Voglio ringraziarvi per il nostro inno nazionale che è stato suonato a Tbilisi. Questo è rispetto per l'Ucraina e voglio esprimere il mio sincero rispetto per Giorgia", ha affermato Zelensky. "Vogliamo essere nell'Unione europea, e lo saremo. Vogliamo che la Georgia sia nell'Unione europea, e sono sicuro: lo sarà. Vogliamo che la Moldavia sia nell'Unione Europea, e sono sicuro: lo sarà. Tutti i popoli liberi d'Europa se lo meritano", ha concluso il presidente ucraino.(Kiu)