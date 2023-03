Difesa: sottomarini nucleari all’Australia, Usa annunceranno il programma lunedì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno accelerando il programma per la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare all’Australia, e i primi mezzi saranno costruiti negli Usa. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che il programma sarà annunciato ufficialmente lunedì prossimo a San Diego, in California, durante una cerimonia a cui parteciperanno il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il primo ministro australiano, Anthony Albanese, e il premier britannico, Rishi Sunak. (Was)