Filippine: Oms licenzia il capo dell'ufficio regionale per il Pacifico occidentale

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha licenziato il capo del suo ufficio regionale per il Pacifico Occidentale a Manila, il giapponese Takeshi Kasai, al termine di una indagine interna che ha accertato episodi di "cattiva condotta". L'Oms non ha fornito dettagli, ma Kasai era sospeso dallo scorso agosto dopo essere stato accusato di razzismo e atteggiamenti offensivi nei confronti di dipendenti dell'ufficio. La vicenda risale a ottobre 2021, quando dipendenti ed ex dipendenti dell'ufficio hanno denunciato una "atmosfera tossica e "una cultura di sistemiche prepotenze e derisioni pubbliche". L'organizzazione con sede a Ginevra aveva risposto alle accuse avviando un'indagine formale a gennaio dello scorso anno. Kasai ha riconosciuto di aver trattato i sottoposti con durezza, ma ha negato di aver praticato discriminazioni sulla base della nazionalità. L'ufficio regionale a Manila sarà guidato dalla vicedirettrice regionale Zsuzsanna Jakab sino all'elezione di un sostituto, che dovrebbe subentrare a febbraio del prossimo anno. (Fim)