Corea del Nord: Usa, Giappone, Corea del Sud verso condivisione immediata informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud terranno colloqui di difesa a livello di funzionari nel mese di aprile a Washington, per spianare la strada alla condivisione di informazioni in tempo reale in merito ai lanci di missili da parte della Corea del Nord. Lo ha riferito una fonte governativa citata dalla stampa giapponese. I tre Paesi hanno concordato lo scorso anno di assumere misure tese ad accelerare la condivisione di informazioni in merito ai test balistico nordcoreani, ma da allora non hanno ancora intrapreso colloqui formali, anche a causa degli ostacolo nelle relazioni bilaterali tra Tokyo e Seul. Tali difficoltà sembrano essere state in parte superate questa settimana, con l'annuncio da parte della Corea del Sud di un piano per archiviare parte delle controversie storiche con il Giappone. L'ultimo incontro trilaterale tra alti funzionari della Difesa di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud risale a maggio 2020. (segue) (Git)