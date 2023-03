Roma: Campidoglio, sui rilievi della Corte dei conti avviate tutte le azioni necessarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, si precisa che è volontà dell'attuale Amministrazione Capitolina di porre in essere le necessarie azioni di razionalizzazione, anche attraverso la valorizzazione dei compendi sanitari, al fine di assicurare la più ampia fruizione dei servizi erogabili dall'Istituto, da ricondursi nell'alveo delle attuali normative di settore. A tal proposito, è doveroso richiamare quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 22/2023 nella quale, tra l'altro, viene fornito indirizzo anche per assicurare la tutela del benessere dei dipendenti capitolini. La nuova gestione commissariale sarà quindi impegnata per raggiungere tali obiettivi, con l'intendimento di completare nel più breve tempo possibile la fase di transizione dell'Istituto, che dovrà concludersi con l'adozione di un nuovo statuto improntato sugli istituti di natura civilistica in forma associativa. (Com)