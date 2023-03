Georgia: presidente Zurabishvili, progetto legge su agenti stranieri contrario a principe Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione della Georgia “sa che siamo a un bivio molto importante per il nostro futuro, dicono chiaramente che vogliono essere in Europa e se il partito al governo non si sente responsabile nei confronti della popolazione, è un suo problema”. Lo ha dichiarato la presidente della Georgia, Salome Zurabishvili in un'intervista rilasciata all’emittente statunitense “Cnn”, mentre nel Paese sono in corso da oggi pomeriggio grandi manifestazioni con decine di migliaia di persone che hanno circondato l’edificio del Parlamento scontrandosi con le forze di polizia. (segue) (Was)