Georgia: presidente Zurabishvili, progetto legge su agenti stranieri contrario a principe Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È molto chiaro che il Paese, la popolazione non vuole scegliere un percorso antidemocratico, ogni volta nella storia recente della Georgia e anche nella storia a lungo termine, la risposta della popolazione della Georgia alla domanda sulla scelta, è stata l’Europa. L’Europa è il nostro futuro i sono nostri i suoi valori”, ha dichiarato la presidente georgiana che ha ribadito che porrà il veto alla contestata legge presentata lo scorso 29 dicembre dal partito Potere al popolo, che governa insieme a Sogno georgiano, divenuta rapidamente un caso internazionale. La legge prevede la creazione di un registro degli "agenti di influenza straniera” e "il coinvolgimento diretto dello Stato in diversi processi relativi ai privilegi concessi a persone fisiche o giuridiche che ricevono finanziamenti stranieri". (segue) (Was)