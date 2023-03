Ucraina: Kuleba, indaghiamo su fucilazione nostro militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine stanno indagando sulla fucilazione di un militare di Kiev da parte delle truppe russe che lo avevano preso prigioniero. La vittima è stata identificata, ma non è ancora noto chi siano i soldati russi autori di questo crimine di guerra. È quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un'intervista che ha rilasciato in videocollegamento da Kiev ad “Agenzia Nova”, “La Stampa” e “La Repubblica”. Secondo Kuleba, “tutti i criminali di guerra devono essere perseguiti in conformità con i principi dello Stato di diritto e nel quadro delle procedure giuridiche nazionali e internazionali” (Geb)