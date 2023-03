Roma: Campidoglio, sui rilievi della Corte dei conti avviate tutte le azioni necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento agli articoli di stampa apparsi negli ultimi giorni in diverse testate e relativi ad Ipa, questa Amministrazione rileva una enfatizzazione eccessiva rispetto alle reali condizioni gestionali e finanziarie dell'Istituto. A tal proposito, si precisa che la Corte dei Conti Sezione Controllo Lazio ha completato l'istruttoria avviata nel corso del 2022 nell'ambito della programmazione annuale dei controlli di sua competenza che ha visto Ipa oggetto di valutazione. A seguito dell'Adunanza tenutasi lo scorso 31 gennaio la Corte, con specifica delibera e relativa relazione, ha disposto che l'amministrazione capitolina e la nuova gestione commissariale procedano ad una serie di adempimenti per definire le opportune condizioni per la razionale e funzionale gestione dell'Istituto nel quadro giuridico vigente anche alla luce della riforma del settore della previdenza complementare e per superare le criticità rilevate nella istruttoria da parte della stessa Corte dei conti. (segue) (Com)