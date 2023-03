Ucraina: presidente Camera rappresentanti Usa dopo invito Zelensky, visita a Kiev non è in programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin McCarthy, non ha in programma un viaggio in Ucraina al momento. Lo ha detto alla “Cnn”, dopo che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, lo ha invitato a recarsi in visita a Kiev per “vedere cosa sta succedendo”, durante una intervista esclusiva con l’emittente. Il presidente della camera bassa del Congresso Usa, che più volte ha affermato di non essere favorevole ad un “assegno in bianco” nei confronti dell’Ucraina, ha ribadito il suo punto di vista, sottolineando che “non ho bisogno di andare a Kiev o in Ucraina per capire se ci sia o meno un assegno in bianco: continuerò ad essere aggiornato costantemente sulla situazione”. (Was)