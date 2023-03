Georgia: alcuni manifestanti si rifugiano nella cattedrale di Kashueti per sfuggire alla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni manifestanti che stanno partecipando alle proteste davanti al Parlamento della Georgia contro la legge sugli agenti stranieri si sono rifugiati nella cattedrale di Kashueti per sfuggire alle cariche della polizia. Lo riferisce l’agenzia di stampa georgiana ““Interpressnews”. Secondo uno dei partecipanti alla manifestazione, le forze speciali hanno lanciato gas lacrimogeni sul sagrato della cattedrale ortodossa di Kashueti situata in prossimità della sede del Parlamento. In una dichiarazione all’agenzia di stampa georgiana un religioso ha affermato che la cattedrale di Kashueti è pronta a ospitare coloro che fuggono alle cariche della polizia davanti al Parlamento.(Rum)